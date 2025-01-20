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14:42, 20 января 2025Силовые структуры

Бывших чиновников Минприроды России обвинили в коррупции и отправили под арест

ТАСС: двоих экс-чиновников Минприроды Кукса и Резяпова обвинили во взятках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Бывших чиновников Минприроды России Павла Кукса и Альберта Резяпова, в отношении которых еще в октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело, обвинили в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи предъявили им обвинение по статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По решению Тверского суда Москвы Резяпов заключен под стражу и отправлен в СИЗО, Кукса поместили под домашний арест. Другие подробности по делу не раскрываются.

Резяпов перед возбуждением дела уволился из министерства, где занимал должность начальника отдела регулирования лесных и земельных отношений на особо охраняемых природных территориях. Его коллега Кукс был замглавы отдела анализа лесных отношений в «Информационно-аналитическом центре поддержки заповедного дела Минприроды России».

19 января сообщалось, что заместитель главы администрации городского округа Руза, подозреваемая в коррупции при строительстве очистных сооружений и задержанная полицией, признала вину.

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