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09:21, 19 января 2025Силовые структуры

Задержанная за коррупцию подмосковная чиновница признала вину

РИА Новости: Задержанная за коррупцию замглавы Рузы признала вину на допросе
Екатерина Ештокина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Заместитель главы администрации городского округа Руза, подозреваемая в коррупции при строительстве очистных сооружений и задержанная полицией, признала вину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она была допрошена, в ходе допроса вину признала», — заявил собеседник агентства.

По данным следствия, 14 января подмосковная чиновница, исполняя должностные обязанности, получила не менее 325 тысяч рублей в качестве взятки от представителя коммерческой компании. Вследствие этого она намеревалась подписать акты выполненных работ без их фактического выполнения.

О задержании замглавы Рузы стало известно ранее 18 января.

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