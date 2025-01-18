Подмосковную чиновницу задержали по подозрению в коррупции

В Рузе Московской области полиция задержала чиновницу по подозрению в коррупции

Полиция задержала чиновницу в Рузе Московской области. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

Как утверждает собеседник агентства, сотрудница администрации городского округа подозревается в преступлении коррупционной направленности. Детали преступления в настоящий момент не разглашаются.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга арестовал бывшего начальника отдела полиции Красносельского района города, обвиняемого в коррупции. Силовику вменили статью 290 УК РФ («Получение взятки»). Он признал вину и стал активно сотрудничать со следствием.

До этого сообщалось, что Центральный районный суд Волгограда арестовал заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Торгашина по делу о коррупции. Чиновника обвиняют в получении взятки от подрядчика.