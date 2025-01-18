Раскрыты подробности задержания за коррупцию подмосковной чиновницы

СК: Замглавы Рузы задержали за взятку при строительстве очистных сооружений

Начало событий в новости Подмосковную чиновницу задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники силовых структур задержали заместителя главы администрации городского округа Руза, подозреваемую в коррупции при строительстве очистных сооружений. Такие подробности «Ленте.ру» раскрывает главк Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По версии следствия, 14 января женщина, являясь должностным лицом, получила не менее 325 тысяч рублей в качестве взятки от представителя коммерческой организации. За это она без фактического выполнения должна была обеспечить подписание актов выполненных работ и ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в деревне Лихачево.

Против замглавы Рузы возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получения взятки в крупном размере») УК РФ. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

О задержании подмосковной чиновницы стало известно ранее 18 января.