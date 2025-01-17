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16:39, 17 января 2025Силовые структуры

В российском городе избрали меру пресечения экс-начальнику отдела полиции по делу о взятке

В Петербурге экс-начальнику отдела полиции избрали запрет определенных действий
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд избрал меру пресечения задержанному по делу о взятке экс-начальнику отдела полиции Красносельского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ. Свою вину он признал и принимает активное участие в раскрытии преступления. Суд избрал ему запрет определенных действий на весь период предварительного расследования. Так, фигуранту запрещено общаться с лицами, фигурирующими в деле, а также действующими или бывшими сотрудниками полиции, в том числе с сотрудниками УМВД России по Красносельскому району города. Кроме того, ему запрещено посещать рабочее место в 9 о/п УМВД России по Красносельскому району, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, вести переговоры с использованием телефона и интернета.

Ранее сообщалось, что экс-начальник отдела полиции получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 195 тысяч рублей за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения в сфере торговли, которые тот допустил.

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