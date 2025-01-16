В российском городе задержан подозреваемый во взятке начальник отдела полиции района

В Петербурге задержан начальник отдела полиции по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге оперативники собственной безопасности Главка ( УСБ) задержали начальника отдела Красносельского района по подозрению во взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России городу и Ленинградской области.

По предварительной информации, установлено, что он получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 195 тысяч рублей за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения в сфере торговли, которые тот допустил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

По информации правоохранителей, если факт взятки будет подтвержден, то фигуранта уволят из органов внутренних дел и накажут в установленном законом порядке. Кроме того, его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что В Уфе задержали начальника отдела полиции № 3 по Кировскому району. Он обвиняется в посредничестве при получении взятки.

