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12:03, 7 декабря 2024Силовые структуры

Российского полицейского задержали при получении миллиона рублей

Начальника отдела полиции в Уфе задержали за посредничество во взятке на миллион
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

В Уфе задержали начальника отдела полиции № 3 по Кировскому району. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.

Российского полицейского обвиняют в посредничестве при получении взятки. Следствие предполагает, что местный предприниматель подал заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего бухгалтера за хищение крупной суммы денег и неправомерного завладения его транспортным средством. Мужчина обратился к начальнику отдела полиции с просьбой помочь в возбуждении уголовного дела. Полицейский потребовал от него 1,5 миллиона рублей. После получения первой части денег его задержали оперативники регионального Управления ФСБ.

По данным UFA1.RU, задержанного зовут Ильшат Нурмухаметов, ему 38 лет. Ранее был заместителем начальника отдела № 7, обслуживающего Советский район. Сейчас с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вину подполковника полиции докажут, ему грозит от 7 до 12 лет колонии.

Ранее суд в Москве приговорил бывшего начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергея Бычкова к 9,5 года лишения свободы за взятки. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит штраф в шесть миллионов рублей. Он также будет лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на девять лет.

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