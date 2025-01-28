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07:00, 28 января 2025Ценности

В России охранники стали тратить на женщин больше айтишников

Sokolov: В России охранники тратят на украшения для женщин больше айтишников
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Jedzura / Shutterstock / Fotodom

В России охранники стали тратить на ювелирные украшения для возлюбленных больше айтишников. Об этом говорится в совместном исследовании бренда Sokolov и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики сравнили зарплаты специалистов разных профессий с расходами на женские украшения. Оказалось, что самую большую долю от зарплаты на подарки партнерам тратят операторы call центров (26,2), актеры (24,9) и охранники (24,6). В то же время научные специалисты, официанты и юристы тратят на украшения женщин 19 процентов своей зарплаты.

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Полицейские и дизайнеры по 16,7 процента, а архитекторы — 11,7 процента. Десятку замыкают монтажники с тратами в 10 процентов. Самые незначительные расходы на украшения оказались у айтишников: DevOps-инженеры тратят на украшения 4,7 процента от зарплаты, а дата-сайентисты и системные аналитики — по 5 и 6,5 процента соответственно.

Кроме того, аналитики проанализировали, в каких регионах России проявляется наибольшая щедрость потребителей. Лидером стал Калининград — мужчины из этого города тратят на аксессуары более четверти зарплаты (26,3 процента). На втором месте Волгоград, где доля таких трат составила 24,2 процента. Третье место занял Саратов (21,5). В пятерку самых щедрых также вошли Краснодар (20,4) и Ростов-на-Дону (20,3)

В декабре 2024 года раскрыта сумма трат российских мужчин на подарки в качестве извинений.

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