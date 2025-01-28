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07:23, 28 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудят за мошенничество в автостраховании на 20 миллионов рублей

В Красноярском крае осудят автоподставщика за обман страховых на 20 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

В Красноярском крае осудят автоподставщика за обман страховых на 20 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ. По данным ведомства, в 2019 году злоумышленник начал заниматься инсценировкой дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и получать выплаты со страховых компаний. Его соучастниками были родственники и знакомые, часть полученных денег шла на аренду гаражей для ремонта машин и их повторное использование в схемах.

В период с 2019 по 2022 годы совершено более 100 эпизодов в Красноярском крае, Краснодарском крае, Ростовской и Омской областях. Сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей, 14 из которых фигурант вернул добровольно. От его действий пострадали 18 страховых компаний. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что российские полицейские задержали мошенников за инсценировку аварий.

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