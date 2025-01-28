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12:07, 28 января 2025Россия

В России отреагировали на сообщения о попытках США убить Путина

Депутат Чепа: Спецслужбы США могли строить планы покушения на Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Спецслужбы США действительно могли строить планы по убийству президента России Владимира Путина, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Вместе с тем, он добавил, что в США должны понимать тяжелые последствия, к которым может привести такой шаг.

«Разведки работают в разных направлениях, и я не сомневаюсь, что такие планы вынашивались. Мы видим, что террористические акты уже были совершены против разных людей, помним, что иногда это было реализовано. Так что я уверен, что американские спецслужбы могли строить такие планы», — считает Чепа.

Политик подчеркнул, что российские спецслужбы тоже работают в разных направлениях и смогли бы предотвратить попытку покушения на российского президента.

«Конечно, убийство политического лидера чревато самыми страшными последствиями, и, естественно, в США этого опасаются. Но работа спецслужб в этом направлении все равно наверняка ведется. Но я думаю, наши силовые структуры, разведка работают на предотвращение таких попыток», — заключил депутат.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина. При этом журналист не стал приводить каких-либо подробностей или доказательств организации или попыток покушения.

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