Такер Карлсон: Администрация Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина

Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.

«Бывший госсекретарь Тони Блинкен так сильно продвигал идеи настоящей войны, через убийство Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина», — сказал он. По словам Карлсона, подобная политика Вашингтона была связана с тем, что для бывшей американской администрации «хаос является защитным экраном».

При этом журналист не стал приводить каких-либо подробностей или доказательств организации или попыток покушения.

В августе 2024 года заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков заявил, что спецслужбы Украины готовили покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. По словам заместителя главы МИД, Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал его убедить Киев отказаться от своих планов, что позволило Москве и Вашингтону «избежать эскалационного витка».