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06:55, 6 августа 2024Мир

МИД заявил о подготовке спецслужбами Украины покушения на Путина и Белоусова

Рябков: Украина готовила покушение на Путина и Белоусова в Петербурге 28 июля

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Спецслужбы Украины готовили покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время их нахождения в Петербурге в День Военно-морского флота (ВМФ). Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, покушение должно было состояться 28 июля. Однако за несколько дней до этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином и призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих планов. «Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка», — подчеркнул Рябков.

Ранее сообщалось, что министр обороны России позвонил Остину 12 июля и сообщил о готовящейся Киевом операции против РФ. По словам двух официальных лиц США и еще одного чиновника, проинформированного о звонке, Москва нашла следы готовящейся Украиной тайной операции, которая могла быть одобрена Вашингтоном.

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      Марина Совина
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