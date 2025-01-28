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15:59, 28 января 2025Экономика

В России появятся требования к отделке квартир

Минстрой разработал требования к отделке новостроек
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Минстрой разработал ряд требований к отделке квартир в новостройках от застройщика. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Приказ разделен на три блока, в каждом из которых описываются правила для оформления стен, пола и потолка. Требования направлены на ограничение количества недочетов в отделке.

Например, при штукатурке на площади четыре «квадрата» могут быть не более трех неровностей глубиной до пяти миллиметров, при поклейке обоев не допускаются пузыри и пятна, а провисание натяжного потолка на всю длину диагонали помещения должно не превышать 10 миллиметров на метр.

Указ вступает в силу 1 марта 2025 года. До 7 февраля в документ могут внести правки.

Ранее сообщалось, что в 2025 году расходы россиян на ремонт могут вырасти. Согласно прогнозам, до конца апреля переделка жилья подорожает на 10-15 процентов.

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