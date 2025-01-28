В России предрекли изменение отношения европейцев к США

Сенатор Джабаров: Вскоре Европа поймет, что США — не бронированный зонтик

Вскоре Европа поймет, что США — не бронированный зонтик, и выстроенная система безопасности отличается от той, которую бы хотели видеть. Изменение отношения европейцев к США предрек российский сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

По словам Джабарова, ситуация вокруг притязаний США на Гренландию усилит военное присутствие на острове, и Копенгагену придется соблюдать условия, которые выдвинет Вашингтон.

«Датчане и их соседи по Северной Европе (...) поймут, что говорить о демократии и нерушимости границ можно до тех пор, пока речь не заходит о старших товарищах из Вашингтона», — подытожил член Совета Федерации.

Ранее власти Дании призвали Европейский союз и НАТО игнорировать угрозы президента США Дональда Трампа, который заявил о намерении добиться контроля над Гренландией.