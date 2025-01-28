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09:31, 28 января 2025Силовые структуры

В российском регионе ФСБ задержала депутата за получение взятки

В Челябинской области ФСБ поймала депутата из Троицка за 160 тысяч рублей взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинской области ФСБ задержала депутата Собрания депутатов Троицка, подозреваемого в получении 160 тысяч рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанный также является директором муниципального унитарного предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат». Он подозревается в преступлении по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий»). Правоохранители провели обыск по месту жительства и работы фигуранта. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год чиновник получил взятку от индивидуального предпринимателя за заключение договоров аренды нежилого помещения в размере не менее 160 тысяч рублей. В настоящее время следователями СК России проведены обысковые мероприятия по месту жительства и месту работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечении, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы корпорации развития Карелии Алекси Раумо по делу о коррупции.

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