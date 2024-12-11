ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития российского региона по делу о коррупции

В Петрозаводске ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития Карелии Раумо

В Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы корпорации развития Карелии Алекси Раумо по делу о коррупции. Об этом сообщает газета «Фактор».

Мужчину задержали вечером 10 декабря в фойе гостиницы «Питер Инн» с объемным пакетом в руке. Позднее стало известно, что его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

В январе 2022 года Раумо возглавил АНО «Центр привлечения иностранных инвестиций в Карелию». Потом он перешел в корпорацию развития региона и стал первым заместителем гендиректора. Сейчас его называют учредителем финского АО «Эко-профи» и внештатным советником главы Карелии по связям с Финляндией.

Ранее в Забайкальском крае силовики задержали бывшего депутата за миллионную взятку.