В российском регионе задержали мужчину за попытку вступить в террористическую организацию

В Башкортостане задержали 25-летнего мужчину за попытку вступить в ряды террористической организации «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, кроме того, фигурант собирался пересечь границу через третье государство. Свою вину он признал.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области сотрудники ФСБ России задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попытался перейти государственную границу и вступить в запрещенную в России организацию «Русский добровольческий корпус».