В российском регионе задержали мужчину за попытку вступить в террористическую организацию

В Башкортостане поймали мужчину за попытку вступить в «Легион "Свобода России"»

В Башкортостане задержали 25-летнего мужчину за попытку вступить в ряды террористической организации «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, кроме того, фигурант собирался пересечь границу через третье государство. Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области сотрудники ФСБ России задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попытался перейти государственную границу и вступить в запрещенную в России организацию «Русский добровольческий корпус».