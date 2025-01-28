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09:53, 28 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за попытку вступить в террористическую организацию

В Башкортостане поймали мужчину за попытку вступить в «Легион "Свобода России"»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Башкортостане задержали 25-летнего мужчину за попытку вступить в ряды террористической организации «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, кроме того, фигурант собирался пересечь границу через третье государство. Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области сотрудники ФСБ России задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который попытался перейти государственную границу и вступить в запрещенную в России организацию «Русский добровольческий корпус».

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