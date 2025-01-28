В российском регионе задержали оправдывающего теракт в «Крокусе» пропагандиста

В Петербурге задержали мужчину за призывы к террористической деятельности

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

По данным канала, 30-летний мужчина активно вел социальные сети, в которых причислял себя к северокавказскому бандподполью. Также он писал одобрительные комментарии в отношении национальных батальонов, которые ведут боевые действия на стороне украинской армии, и оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле».

Правоохранительные органы обнаружили его посты с инструкциями по изготовлению взрывных устройств и их использовании в партизанской войне. Он может получить до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины.