Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 28 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали оправдывающего теракт в «Крокусе» пропагандиста

В Петербурге задержали мужчину за призывы к террористической деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

По данным канала, 30-летний мужчина активно вел социальные сети, в которых причислял себя к северокавказскому бандподполью. Также он писал одобрительные комментарии в отношении национальных батальонов, которые ведут боевые действия на стороне украинской армии, и оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле».

Правоохранительные органы обнаружили его посты с инструкциями по изготовлению взрывных устройств и их использовании в партизанской войне. Он может получить до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности разгрома ВСУ под Купянском

      В российском регионе врачей призвали не отправлять голосовые сообщения

      В России подростки обступили лежавшего на земле мужчину, избили его и попали на видео

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      ВСУ попытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке

      Посол Украины в США назвала вбросом план урегулирования конфликта за 100 дней

      Российские БПЛА получат «Дронель»

      В российском регионе задержали оправдывающего теракт в «Крокусе» пропагандиста

      НХЛ запланировала провести Кубок мира без IIHF

      В России мужчина одним ударом лишил сознания проходившую мимо школьницу и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше