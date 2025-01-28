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10:09, 28 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины

ФСБ задержала в Новороссийске мужчину за подготовку теракта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным агентства, житель Новороссийска 1990 года рождения в одном из мессенджеров связался с участниками проукраинской террористической организации. Куратор дал ему задание забрать взрывчатку из тайника для подготовки к теракту. Он был задержан сотрудниками ФСБ после того, как забрал взрывное устройство.

За участие в деятельности террористической организации ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подростков за подготовку теракта по указанию с Украины.

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