В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины

ФСБ задержала в Новороссийске мужчину за подготовку теракта

В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

По данным агентства, житель Новороссийска 1990 года рождения в одном из мессенджеров связался с участниками проукраинской террористической организации. Куратор дал ему задание забрать взрывчатку из тайника для подготовки к теракту. Он был задержан сотрудниками ФСБ после того, как забрал взрывное устройство.

За участие в деятельности террористической организации ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подростков за подготовку теракта по указанию с Украины.