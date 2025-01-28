Готовивший теракт в Новороссийске по заданию Украины попал на видео

ФСБ показала задержанного за подготовку теракта в Новороссийске по заказу Киева

В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины

Начало событий в новости В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины

ФСБ показала оперативное видео с россиянином, задержанным по подозрению в подготовке теракта в Новороссийске по заданию Украины. Запись публикует издание «Известия».

На кадрах видны бойцы спецназа, который сопровождают подозреваемого. Мужчина в куртке и кепке скован наручниками. Его ведут в зал суда.

В отношении жителя Новороссийска 1990 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, он в мессенджере связался с участниками проукраинской террористической организации и получил от куратора задание забрать взрывчатку из тайника для подготовки к теракту. Россиянин был задержан сотрудниками ФСБ после того, как забрал взрывное устройство.