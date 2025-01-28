В РПЦ призвали в пять раз увеличить число военных священников на СВО

Митрополит Кирилл: В зоне СВО число священников нужно увеличить до 1,5 тысячи

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) необходимо в пять раз увеличить число военных священников. Об этом на Рождественских чтениях митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, его слова приводит «Коммерсантъ».

Как уточнял митрополит, в зоне СВО сейчас работают около 300 священников, однако необходимо, чтобы это число достигало полутора тысяч. Задача клириков в том числе не допустить, чтобы человек, который участвовал в боевых действиях, стал более злым — даже по отношению к врагу нужно оставаться человеком и христианином, заверил он.

«Работа военных священников является главным условием победы в этой войне. Где крепче боевой дух, та армия и сильней», — добавил протоиерей Дмитрий Василенков. В смыслах боевых действий, как он заверил, разбирается только верующий воин, так как он знает, что воюет за правду и «в условиях абсолютного озверения людей не дает самому себе превратиться в зверя».

Представитель духовенства также указал на опасность распространения неоязычества, которое воспитывает в военных «звериные качества». В этой связи цель противника — заставить воинов отвечать на их зверства своими зверствами и тем самым «вогнать их в грех и лишить помощи Божией».

В ноябре 2024 года в армии России ввели должность помощника по работе с верующими. Как уточнили в РПЦ, такая должность — это духовник командующего, который находится с ним на командном пункте, в войсках или на передовой.