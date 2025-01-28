Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:31, 28 января 2025Россия

В РПЦ связали контрацепцию с недоверием Богу

Протоиерей Иванов призвал довериться Богу вместо контрацепции
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Тем, кто боится не потянуть детей, нужно не предохраняться, а довериться Богу и понять, что он пошлет только необходимое. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ), настоятель храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской в Санкт-Петербурге протоиерей Кирилл Иванов во время стрима в своем паблике «С попом обо всем!» во «ВКонтакте».

В ходе эфира к священнику обратился один из зрителей с вопросом, является ли грехом супружеская близость с использованием контрацепции между двумя инвалидами, если они не смогут потянуть рождение детей материально и физически. «Контрацепция — это, по сути, обращение к Богу: "Мы тебе не доверяем". (...) Очевидно, вы плохо верите Богу. Все-таки Бог лучше вас знает, Господь все-таки лучше знает, посылать вам ребенка или не посылать», — сказал он.

Иванов заверил, что знает много случаев, в том числе и из своей жизни, когда после появления детей в изначально казавшийся неподходящим момент Господь дает все необходимое. «В том числе иногда и ситуация со здоровьем резко меняется», — заключил протоиерей.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что россияне сами виноваты в ударах ракетами HIMARS и Scalp-EG по российским городам. По его мнению, так Бог наказывает граждан страны за аборты. В своей проповеди представитель РПЦ также выразил мнение, что к войнам приводит мастурбация, так как «единственное место, куда должно литься семя мужское, — это лоно его жены».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрылась схема закупки российского газа немецкими компаниями

      Пассажирка самолета нашла способ помешать попутчикам откинуть на себя спинку кресла

      Украинский политолог рассказал о переходе украинской молодежи на русский язык

      Вице-комиссионер НХЛ оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки до конца сезона

      МИД Дании оценил шансы Трампа получить Гренландию

      Мужчина три недели проходил с палочкой для еды в глазнице и не понял этого

      Россиянкам назвали самые модные пальто на весну

      Жителей российского города возмутила реклама колбасы на фоне военного памятника

      В аэропорту Южной Кореи пожар охватил целый самолет с пассажирами

      Раскрыт ущерб по делу блогера Шабутдинова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше