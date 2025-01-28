В РПЦ связали контрацепцию с недоверием Богу

Протоиерей Иванов призвал довериться Богу вместо контрацепции

Тем, кто боится не потянуть детей, нужно не предохраняться, а довериться Богу и понять, что он пошлет только необходимое. Об этом заявил священник Русской православной церкви (РПЦ), настоятель храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской в Санкт-Петербурге протоиерей Кирилл Иванов во время стрима в своем паблике «С попом обо всем!» во «ВКонтакте».

В ходе эфира к священнику обратился один из зрителей с вопросом, является ли грехом супружеская близость с использованием контрацепции между двумя инвалидами, если они не смогут потянуть рождение детей материально и физически. «Контрацепция — это, по сути, обращение к Богу: "Мы тебе не доверяем". (...) Очевидно, вы плохо верите Богу. Все-таки Бог лучше вас знает, Господь все-таки лучше знает, посылать вам ребенка или не посылать», — сказал он.

Иванов заверил, что знает много случаев, в том числе и из своей жизни, когда после появления детей в изначально казавшийся неподходящим момент Господь дает все необходимое. «В том числе иногда и ситуация со здоровьем резко меняется», — заключил протоиерей.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что россияне сами виноваты в ударах ракетами HIMARS и Scalp-EG по российским городам. По его мнению, так Бог наказывает граждан страны за аборты. В своей проповеди представитель РПЦ также выразил мнение, что к войнам приводит мастурбация, так как «единственное место, куда должно литься семя мужское, — это лоно его жены».