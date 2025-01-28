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22:56, 28 января 2025Мир

В США пригрозили выслать оставшихся в стране после окончания визы

Пресс-секретарь Белого дома: оставшиеся в США без визы становятся нелегалами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Американские власти будут высылать из страны тех, кто остался в США после завершения срока действия визы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Если лицо остается после истечения срока визы, оно становится нелегальным иммигрантом и становится субъектом депортации», — отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился кратно увеличить количество арестов нелегальных мигрантов Службой таможенного и пограничного контроля — с нескольких сотен до полторы тысячи задержаний в сутки. Сотрудники ICE рассказали, что особенно пристальное внимание миграционная служба будет уделять мигрантам, подозреваемым в совершении уголовных преступлений.

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