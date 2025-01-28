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13:38, 28 января 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о тактике «затыкания дыр» на фронте

Economist: ВСУ занимаются затыканием дыр на фронте
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), сталкиваясь с все большими проблемами нехватки солдат из-за трудностей с мобилизацией и дезертирством, вынуждены «затыкать дыры» на фронте. Об этом, ссылаясь на украинских военных, пишет The Economist.

«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в этот хаос и надеемся, что сможем каким-то образом остановить его», — рассказал командир в отставке с позывным Купол, до сентября возглавлявший одну из бригад в Донбассе.

Полковник и командир украинской тактической группировки на Донбассе Павел Федосенко заявил, что позиции, которые ВС России атакует с помощью батальона, ВСУ вынуждены защищать четырьмя или пятью солдатами из-за нехватки личного состава.

Ранее на Украине задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» за массовое дезертирство солдат. Против задержанного готовятся обвинения по статье о бездеятельности военной власти в условиях военного положения.

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