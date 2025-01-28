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15:12, 28 января 2025Экономика

Владивосток накрыла сильнейшая метель

Во Владивостоке мощная метель оборвала электропровода и перекрыла автодвижение
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Mash

На Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Метель застала город врасплох, приведя к проблемам на дорогах, передает Telegram-канал Mash.

За время метели в городе зафиксировано уже 22 аварии. Так, массовое ДТП произошло на низководном мосту в сторону Владивостока, в результате столкновения пострадали пять автомобилей. На той же дороге в обратном направлении случилась еще одна авария — с участием двух машин и снегоуборочной техники. На улице Котельникова снегоуборочный агрегат в борьбе со снежными завалами просто перевернулся набок.

Заторы наблюдаются на многих дорогах Владивостока, объездные трассы также заставлены большегрузами. Магистрали с крутыми спусками временно перекрыты. С приходом циклона во Владивосток шквалы ветра достигли скорости в 50 метров в секунду. Из-за непогоды, по сведениям Mash, пострадали уже семь горожан. Под силой ветра в городе обрываются линии электропередач.

В то же время в Брянске, Рязани, Твери и Воронеже наблюдается половодье. Паводки начались в Центральной России раньше на целых три месяца. Всему виной оттепельная зима. Повторное затопление грозит и Оренбуржью.

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