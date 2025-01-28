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14:02, 28 января 2025Экономика

Паводки в России начались на три месяца раньше

Mash: В Центральной России на три месяца раньше начались паводки
Виктория Клабукова
СюжетПаводок в Казахстане

Кадр: Telegram-канал Mash

В Центральной России раньше обычного наступило половодье. На каких реках наблюдаются паводки, передает Telegram-канал Mash.

В этом году из-за рекордной оттепели реки вышли из берегов на три месяца раньше. Уровень воды поднялся в Десне, из-за чего затопило часть набережной в Брянске. В Рязани река Ока залила пристань, а в Твери водами Валдайки снесло мост. Из-за повышения уровня воды в реке Дон в Воронеже пришлось закрыть мост.

Подобных тепловых аномалий зимой в России не наблюдалось последние 111 лет. Декабрьские снегопады, как пояснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, лишь усугубили ситуацию.

Паводки возможны также в Курганской, Тюменской и частично Омской областях. Водохранилища на севере Казахстана уже переполнены. Абсолютная отметка уровня воды превысила критическую норму и добралась от 138,07 метра. Под угрозой затопления находится и Оренбуржье — воду могут начать сбрасывать на Орск.

Прошлые паводки стали для Оренбургской области рекордными. Мощное половодье застало жителей Орска вскоре после прорыва дамбы 5 апреля 2024 года. В зоне затопления оказались дома десятков тысяч жителей города и другие населенные пункты Оренбургской области. Подвалы некоторых местных домов оставались затопленными и спустя пять месяцев после половодья, что затруднило запуск отопительного сезона.

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