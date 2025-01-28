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05:47, 28 января 2025Мир

Во Франции ужесточили правила для иммигрантов

Глава МВД Франции Ретайо ужесточил правила легализации иммигрантов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Франции Брюно Ретайо ужесточил установленные предшественником Мануэлем Вальсом правила легализации проживающих в стране иммигрантов. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта».

«(Необходимо) Прекратить поощрять нелегальную миграцию через наше законодательство. Французы требуют порядка, и я намерен это обеспечить», — заявил Ретайо на пресс-конференции в Версале.

Одним из наиболее значимых новшеств стал пересмотр так называемого права земли. Теперь для получения гражданства ребенка иммигрантов, рожденного на территории Франции, его родители должны легально пребывать в стране не менее одного года.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что проблему нелегальной миграции нельзя решить путем закрытия внутренних европейских границ.

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