Во Франции ужесточили правила для иммигрантов

Глава МВД Франции Ретайо ужесточил правила легализации иммигрантов

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Франции Брюно Ретайо ужесточил установленные предшественником Мануэлем Вальсом правила легализации проживающих в стране иммигрантов. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта».

«(Необходимо) Прекратить поощрять нелегальную миграцию через наше законодательство. Французы требуют порядка, и я намерен это обеспечить», — заявил Ретайо на пресс-конференции в Версале.

Одним из наиболее значимых новшеств стал пересмотр так называемого права земли. Теперь для получения гражданства ребенка иммигрантов, рожденного на территории Франции, его родители должны легально пребывать в стране не менее одного года.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что проблему нелегальной миграции нельзя решить путем закрытия внутренних европейских границ.