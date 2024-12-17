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05:18, 17 декабря 2024Мир

Меркель высказалась против закрытия внутренних границ Европы

Экс-канцлер ФРГ Меркель выступила против закрытия границ для борьбы с мигрантами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что проблему нелегальной миграции нельзя решить путем закрытия внутренних европейских границ. Об этом пишет ТАСС.

«Мы сможем бороться с нелегальной миграцией только в том случае, если будем работать сообща со странами происхождения [мигрантов] или транзита», — отметила она на мероприятии в Кельне.

Меркель не уверена, что этот вопрос можно решить «на наших внутренних границах». А если и так, «то только ценой того, что свобода передвижения в Европе также окажется под угрозой», добавила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство Европейского союза может разрушить будущее Европы. По его словам, «улицы стали опаснее, мигранты заставляют мирных европейцев жить в страхе». Орбан подчеркнул, что Евросоюз был создан для поддержания мира, однако сегодня Брюссель «из миротворца превратился в воюющего».

В октябре стало известно, что Великобритания заняла первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов. Так, в стране находятся до 745 тысяч мигрантов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель во Франции, где нелегалов порядка 300 тысяч.

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