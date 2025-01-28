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19:04, 28 января 2025Мир

Военные самолеты России выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России ✔»

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом заявили в Минобороны России в своем канале в Telegram.

«Продолжительность полета составила более 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что полет российской авиации прошел в строгом соответствии с нормами международного права.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном море, отталкиваясь от соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. Он также подчеркнул, что планы Великобритании в отношении Украины носят во многом колониальный характер и игнорируют международное право.

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