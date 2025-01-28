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17:36, 28 января 2025Мир

Патрушев рассказал о планах Британии нарастить присутствие в Черном море

Патрушев: Великобритания хочет нарастить присутствие в Черном море
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном море, отталкиваясь от соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации», — рассказал он.

Патрушев также подчеркнул, что планы Британии в отношении Украины носят во многом колониальный характер и игнорируют международное право.

Ранее Патрушев заявил, что Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за заказов для своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, «маховик ОПК США уже запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев».

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