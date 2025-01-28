Волочкова рассказала о подарке дочери на свадьбу

Волочкова заявила, что не хочет дарить дочери квартиру на свадьбу

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не хочет дарить 19-летней дочери Ариадне квартиру на свадьбу. Подробности о подарке она раскрыла в эфире канала «нТв».

Волочкова призналась, что пока не уверена, какой именно подарок преподнесет паре, однако это точно не недвижимость. По словам артистки, Ариадна и ее 23-летний избранник должны купить свое первое жилье сами. «Я за то, чтобы ребята вместе росли, и чтобы они не рассчитывали, что мама с деньгами будет помогать», — объяснила балерина.

На данный момент пара проживает на съемной квартире. Дочь Волочковой учится на филолога, подрабатывает преподавателем английского и французского языков и озвучивает фильмы. Ее жених окончил Московский авиационный институт, но сейчас занимается бизнесом. Он числится учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой зданий и продажей табачных изделий.

Ранее Волочкова раскрыла имя жениха своей дочери. Она опубликовала совместное фото со своего дня рождения и отметила, что молодого человека зовут Никитой.