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20:41, 28 января 2025Культура

Волочковой потребовалась медицинская помощь

Анастасия Волочкова обратилась за медицинской помощью из-за воспаления сустава
Андрей Шеньшаков

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что обратилась за медицинской помощью из-за проблем с ногами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Волочковой, у нее было выявлено воспаление сустава. Проблему артистка заметила 26 января после своего спектакля «Одержимость».

«На помощь пришли доктора поликлиники Большого театра, их зовут Ирочка и Люба. Теперь перед следующим спектаклем предстоит пять дней процедур после репетиций», — рассказала звезда балета.

Ранее Анастасия Волочкова заявила об отказе от благотворительных концертов.

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