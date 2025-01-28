Волочковой потребовалась медицинская помощь

Анастасия Волочкова обратилась за медицинской помощью из-за воспаления сустава

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что обратилась за медицинской помощью из-за проблем с ногами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Волочковой, у нее было выявлено воспаление сустава. Проблему артистка заметила 26 января после своего спектакля «Одержимость».

«На помощь пришли доктора поликлиники Большого театра, их зовут Ирочка и Люба. Теперь перед следующим спектаклем предстоит пять дней процедур после репетиций», — рассказала звезда балета.

Ранее Анастасия Волочкова заявила об отказе от благотворительных концертов.