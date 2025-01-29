93-летнюю россиянку волокли по сугробам к машине скорой помощи

В Пермском крае 93-летнюю пенсионерку волокли по сугробам к машине скорой

В Пермском крае 93-летнюю пенсионерку волокли по сугробам к машине скорой помощи. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По информации канала, российские медики не сумели добраться до многоэтажного дома, где проживала пенсионерка, из-за нечищеной дороги. Соседям и прохожим пришлось нести пожилую женщину к дороге, где находился автомобиль скорой. Жительницу Пермского края довезли до реанимационного отделения, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

В региональном Минздраве заверили, что врачи вовремя оказали помощь пенсионерке.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Видное врачи извлекли из уха 81-летней пациентки предмет, потерянный ею в пятилетнем возрасте.