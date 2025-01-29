Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 29 января 2025Россия

93-летнюю россиянку волокли по сугробам к машине скорой помощи

В Пермском крае 93-летнюю пенсионерку волокли по сугробам к машине скорой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Пермском крае 93-летнюю пенсионерку волокли по сугробам к машине скорой помощи. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По информации канала, российские медики не сумели добраться до многоэтажного дома, где проживала пенсионерка, из-за нечищеной дороги. Соседям и прохожим пришлось нести пожилую женщину к дороге, где находился автомобиль скорой. Жительницу Пермского края довезли до реанимационного отделения, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

В региональном Минздраве заверили, что врачи вовремя оказали помощь пенсионерке.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Видное врачи извлекли из уха 81-летней пациентки предмет, потерянный ею в пятилетнем возрасте.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      Инспектор ДПС пронес россиянина на руках до остановки и попал на видео

      Застрявшего на водопаде в Индии россиянина пришлось спускать сотрудникам полиции

      Белоусов приехал в зону СВО

      ВСУ нанесли прицельный удар по скорой помощи в российском регионе

      В Британии тактику ВСУ назвали затыканием дыр

      93-летнюю россиянку волокли по сугробам к машине скорой помощи

      Бывшую российскую теннисистку заметили в Майами в инвалидном кресле

      В российском городе фекальные озера вылились в уголовное дело

      Звезда «Глухаря» опроверг новости о проблемах со здоровьем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше