Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 29 января 2025Наука и техника

Названо препятствие для распространение ИИ

Civo: Компании США начали откладывать ИИ-проекты из-за нехватки финансирования
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fotis Fotopoulos / Unsplash

Крупный американский бизнес стал откладывать реализацию проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) из-за проблем с финансированием. Об этом сообщается в отчете исследовательской компании Civo.

Аналитики фирмы опросили 1400 специалистов в корпорациях США, использующих ИИ в своей деятельности. Оказалось, что 9 из 10 компаний испытывают проблемы с распространением и масштабированием ИИ-инструментов. Главной причиной специалисты назвали отсутствие должного финансирования.

Также на многих предприятиях ИИ-проекты отложили из-за дефицита кадров или оборудования — в первую очередь, видеокарт. В числе прочих препятствий респонденты выделили ограничения инфраструктуры и проблемым регулирования.

В материале говорится, что многие компании добились определенных успехов, используя инструменты ИИ. Однако представители 4 из 5 организаций отметили, что им не хватает ресурсов для масштабирования проектов. Треть всех компаний поставила проекты на паузу на срок от трех месяцев до полугода.

При этом опрошенные все равно позитивно оценивают будущее ИИ. Так, в 2025 году они ожидают появление ИИ-агентов.

В конце января опрошенные организаторами Game Developers Conference геймдизайнеры заявили, что разочаровались в ИИ. Лишь 13 процентов разработчиков заметили, что искусственный интеллект помогает создавать игры, а не генерирует дополнительные сложности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массированно атаковали дронами российские регионы. В Смоленской области они пытались ударить по объекту ядерной энергетики

      В Госдуме указали путь к началу ядерной войны

      Появилось видео пожара в промзоне под Нижним Новгородом после атаки беспилотника

      На Западе предрекли катастрофу для Зеленского

      В российском регионе незаконную майнинг-ферму нашли при помощи дрона с тепловизором

      МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации России о катастрофе в Актау

      Володин прокомментировал слова Карлсона о покушении на Путина

      Спасатели нашли возможное место пропажи россиянина после взрыва на заводе

      В ЕС резко осудили заявления Маска после вступления Трампа в должность президента США

      Мужчина увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше