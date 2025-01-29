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09:01, 29 января 2025Мир

Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО

Экономист Сакс призвал США остановить расширение НАТО за счет Украины и Грузии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что США следует прекратить попытку расширить НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Сакс уточнил, что считает нужным остановить расширение НАТО за счет Украины и Грузии.

«США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО за счет Украины и Грузии, а также должны вернуться к соглашениям о ядерных вооружениях с Россией», — отметил он.

По мнению эксперта, Киеву следует понять, что американские власти не будут ни вооружать, ни финансировать Украину, пока она не достигнет мира. Сакс также призвал США и Россию закончить конфликт на Украине.

Ранее Сакс заявил, что конфликт на Украине может закончить один звонок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Профессор отметил, что еще нужно будет обсудить отдельные детали соглашения, но активная фаза боевых действий закончится.

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