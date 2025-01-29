«Ангел» Victoria's Secret с голой грудью попала на обложку журнала

Венгерская топ-модель Барбара Палвин в откровенном виде попала на обложку журнала Keen Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 31-летняя манекенщица предстала на размещенном черно-белом фото в кожаных брюках и прозрачной кофте, сквозь прозрачную ткань которой виднелась ее грудь. При этом она распустила волосы и продемонстрировала на камеру макияж с акцентом на подведенные черным карандашом глаза.

В то же время «ангел» Victoria's Secret поделилась снимками, на которых показала фигуру в джинсовом раздельном купальнике, а также в расстегнутом плаще и сапогах с высоким голенищем.

Ранее сообщалось, что шведская топ-модель Эльза Хоск опубликовала откровенные снимки. Тогда знаменитость попозировала перед камерой в кружевном платье с корсетным лифом.