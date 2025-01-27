Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в прозрачном платье

Шведская топ-модель Эльза Хоск разместила фото в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица поделилась серией кадров, на одном из которых предстала в черном кружевном платье с корсетным лифом и глубоким декольте собственного бренда Helsa Studio.

Помимо этого, она надела остроносые туфли и перчатки в тон. Образ Хоск дополнили укладка и мейкап с ярким цветом губ. На фото знаменитость позировала у капота машины, стоя на снегу.

Ранее в январе бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без бюстгальтера в облегающем наряде. Модель предстала на фото в голубом наряде длины макси, декорированном оборками.