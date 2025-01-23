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09:17, 23 января 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без бюстгальтера в облегающем наряде

Екатерина Ештокина

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фото в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица предстала на фото в голубом облегающем платье длины макси, декорированном оборками. Звезда отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачный наряд просвечивались ее соски. Кроме того, стилисты сделали знаменитости укладку с легкими локонами, а визажисты — макияж.

В декабре 2024 года бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном наряде. Хоск разместила серию снимков, на одном из которых позировала в наряде, состоящем из коричневого боди на широких бретелях.

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