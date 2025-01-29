Суд арестовал акции одного из крупнейших добытчиков золота в России

РБК: Суд арестовал принадлежащий АО «Русские фонды» пакет акций «Селигдара»

Дорогомиловский районный суд арестовал пакет акций одного из крупнейших золотодобытчиков России ПАО «Селигдар» по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает РБК.

Ценные бумаги принадлежат АО «Русские фонды», а целью наложения ареста, как рассказал источник агентства, стало обеспечение гарантии исполнения приговора суда в части гражданского иска, других взысканий или конфискации имущества.

В пресс-служба «Русских фондов» указали, что не имеют никакого отношения к уголовному делу и считают арест акций (доля компании составляет 5,65 процента) незаконным. Решение суда не вступило в силу и обжаловано в вышестоящей инстанции.

Владельцу 50,62 процента акций «Селигдара» компании «Максимус», а также президенту золотодобытчка и заместителю гендиректора «Русских фондов» Константину Бейриту, у которого 7,12 процента, суд запретил распоряжаться и пользоваться имуществом в виде акций компании.

Бейрит, гендиректор и совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев, бывший руководитель УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев и экс-президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий были арестованы в июне 2024 года. Их обвинили в хищении средств негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Уральский финансовый дом», а также у ряда других организаций того же профиля. Позднее эти пенсионные фонды были признаны банкротами.

Васильев и Бейрит утверждают, что им предъявили претензии спустя десять лет после того, как они перестали иметь отношение к НПФ, а сделки совершались другими людьми в их интересах. В ноябре суд смягчил меры пресечения в их отношении до запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал денежные средства, акции, а также все движимое и недвижимое имущество АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), одного из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе.