Белгородскому губернатору пожаловались на танец школьницы под песню украинского рэпера

Белгородскому губернатору Гладкову пожаловались на развратный танец школьницы

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступила жалоба от анонима во «ВКонтакте» о том, что в Доме культуры в Волоконовке школьница станцевала развратный танец под песню украинского рэп-исполнителя T-Fest.

Пользователь соцсети обратил внимание главы приграничного региона на то, что происходит в стенах культурного учреждения. «Допускают исполнение развратных "танцев" (…), плюс под иностранную музыку! О чем думает руководство», — возмутился комментатор.

Через некоторое время первый заместитель главы Волоконовского района Евгений Сотников объявил, что администрация школы, социальный педагог и психолог поговорили с учащейся о недопустимости подобного поведения. Кроме того, девочку и ее родителей ждала встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. Семье озвучили правила поведения в общественных местах.

Музыкант T-Fest родился в украинском городе Черновцы. Он работал в России на лейбле рэпера Басты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге учителя пошли в полицию из-за танца школьницы и мужчины со спущенными брюками.