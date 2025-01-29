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14:30, 29 января 2025Россия

Белгородскому губернатору пожаловались на танец школьницы под песню украинского рэпера

Белгородскому губернатору Гладкову пожаловались на развратный танец школьницы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте»

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступила жалоба от анонима во «ВКонтакте» о том, что в Доме культуры в Волоконовке школьница станцевала развратный танец под песню украинского рэп-исполнителя T-Fest.

Пользователь соцсети обратил внимание главы приграничного региона на то, что происходит в стенах культурного учреждения. «Допускают исполнение развратных "танцев" (…), плюс под иностранную музыку! О чем думает руководство», — возмутился комментатор.

Через некоторое время первый заместитель главы Волоконовского района Евгений Сотников объявил, что администрация школы, социальный педагог и психолог поговорили с учащейся о недопустимости подобного поведения. Кроме того, девочку и ее родителей ждала встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. Семье озвучили правила поведения в общественных местах.

Музыкант T-Fest родился в украинском городе Черновцы. Он работал в России на лейбле рэпера Басты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге учителя пошли в полицию из-за танца школьницы и мужчины со спущенными брюками.

ЖЗЛ
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