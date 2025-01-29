Бернар Арно лишился более десяти миллиардов долларов за день

Глава LVMH Арно потерял 11 миллиардов долларов после слабого финансового отчета

Французский миллиардер Бернар Арно, которому принадлежит группа компаний LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton), 29 января лишился одиннадцати миллиардов долларов с открытия торгов на Euronext Paris. Об этом сообщает РБК.

Несмотря на то что к 18:10 по московскому времени его потери сократились до 10,4 миллиарда долларов, французский бизнесмен опустился на пятое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Отмечается, что состояние Арно сократилось после публикации слабого финансового отчета LVMH.

Продажи в ключевом подразделении компании, включающем в себя бренды Louis Vuitton и Christian Dior, в четвертом квартале прошлого года снизились на один процент. Это случилось из-за того, что в новогодние праздники не наблюдалось серьезного спроса со стороны покупателей. Общая выручка компании за это время увеличилась всего на один процент. Такие показатели разочаровали инвесторов, отмечает агентство Bloomberg.

Ранее власти Великобритании извинились за утечку адреса личной электронной почты Бернара Арно. Утечка электронного адреса произошла в результате массовой рассылки писем с информацией о десятом Международном инвестиционном саммите, который состоится в Лондоне.