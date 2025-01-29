Информацию о допросе бывшего первого замглавы Минобороны по делу Иванова опровергли

Бывший первый замглавы МО Цаликов не давал показания по делу Тимура Иванова

Бывший первый замглавы Минобороны (МО) России Руслан Цаликов не давал показания в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц» в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в следствии.

По данным агентства, информация о том, что бывший первый замглавы Минобороны Цаликов был на допросе по делу о растрате в отношении Тимура Иванова, не подтверждается.

Экс-замглавы Минобороны продлили срок содержания под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Минобороны дал показания по делу Тимура Иванова.