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11:18, 29 января 2025Россия

Депутат уйдет с должности после скандала с сыном на СВО. Он обманывал сослуживцев и переводил деньги на карту матери

Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова написала заявление об освобождении ее от должности заместителя председателя думского комитета по экологии и природопользованию с 3 февраля. Причиной стал скандал с ее сыном, отправившимся на специальную военную операцию (СВО).

Как пишет местное издание «Рязань. Вид сбоку», Баринова просит прекратить ее депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе, то есть за зарплату. При этом она останется рядовым депутатом. Заявление парламентария рассмотрят на заседании 29 января.

Сын Бариновой обманул сослуживцев на 1,3 миллиона

В конце прошлого года Баринова оказалась в центре информационного скандала, связанного с ее сыном. Сообщалось, что Андрей Баринов занял у сослуживцев деньги якобы на операцию для близкого человека. Позже они узнали, что мужчина брал в долг и в других подразделениях. Всего он собрал больше 1,3 миллиона рублей и отдавать их не собирался. Один из бойцов рассказал, что все деньги переводились на счет депутата Бариновой. В разговоре с военными она признала, что это действительно ее карта, но пользуется ей сын, и к его долгам она не имеет отношения.

Зная, что он грешит игроманией, она его умышленно отправила на СВО с целью, что процесс будет как-то ограничен

бывший сослуживец Андрея Баринова

Военные записали обращение, в котором призвали других участников СВО не давать Баринову деньги, попросили полицию обратить внимание, а также проверить «нелицеприятное поведение» Татьяны Бариновой.

Фото: УНА / Фотобанк Лори

У одного из бойцов Баринов занял 410 тысяч рублей

Региональное издание YA62.RU поговорило с одним из военных, ставших жертвой обмана.

Обманул многих наших бойцов, заняв у них огромную сумму денег под предлогом на операцию родной маме, а также дочке. Продлил контракт для отвода глаз и скрылся в неизвестном направлении. Как оказалось, он — азартный игрок, и эти деньги он занял для компьютерной игры на деньги

участник СВО

По словам пострадавшего, у него Баринов занял 40 тысяч рублей якобы на операцию матери. Когда у него потребовали отдать долг, сын депутата исчез и сменил номер. У одного из бойцов мужчина занял 410 тысяч рублей. Военный перевел деньги, не раздумывая, поверив истории о больной матери.

По утверждению собеседника портала, родители Баринова покрывают сына. «Мои сослуживцы обращались к ним. Они его покрывают, не хотят помочь нам привлечь его к ответственности», — поделился боец. Он добавил, что Баринов не участвовал в боевых действиях, а «в тылу на компьютере бумажки печатал».

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