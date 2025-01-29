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10:11, 29 января 2025Россия

В России депутат уйдет с должности после скандала с сыном на СВО

Депутат из Рязани уйдет с должности после скандала с сыном на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова уйдет с должности замглавы комитета по экологии и природопользованию после скандала с сыном, отправившимся на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Вид сбоку».

Также горожанка попросила прекратить ее деятельность на профессиональной основе, то есть за зарплату. При этом она останется депутатом, отмечает канал.

Ранее в скандал попал сын Бариновой. Находясь в зоне СВО, он набрал долгов у сослуживцев и отказался отдавать их. Собранные с бойцов деньги он переводил на банковскую карту матери.

Ранее банк забрал все деньги у другого бойца СВО. Внимание к ситуации, в которой оказался военнослужащий, привлек депутат Госдумы Максим Иванов. Ему удалось добиться того, что солдату вернули часть денег. После общественного резонанса к разбирательству подключилась Федеральная служба судебных приставов и прокуратура.

ЖЗЛ
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