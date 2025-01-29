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21:31, 29 января 2025Ценности

Дочь Мадонны оголила грудь на модном показе в Париже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephane Cardinale / Getty Images

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон оголила грудь на показе бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие снимки приводит Page Six.

Фотографы запечатлели 28-летнюю наследницу в черном кожаном плаще и прозрачном облегающем комбинезоне, сквозь ткань которого просвечивали трусы. При этом на размещенных кадрах видно, что манекенщица решила не надевать под откровенный наряд бюстгальтер.

Кроме того, визажисты дополнили образ дочери поп-звезды макияжем в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их. Вдобавок они предложили примерить открытые туфли и золотые круглые серьги.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Лурдес Леон запечатлели в откровенном образе для фотокниги под названием Nothing Precious известного визажиста Марсело Гутьерреса.

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