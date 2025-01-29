Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 29 января 2025Силовые структуры

Двое российских лесников спаслись после захвата в заложники «черным лесорубом»

РЕН ТВ: лесоруб расстрелял троих лесничих и приковал наручниками двоих
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Восстановлена картина расправы браконьера над российскими лесниками

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Двое лесников спаслись после захвата в заложники «черным лесорубом» в Калужской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, речь идет об инженере и леснике. Злоумышленник взял их в заложники и приковал наручниками в доме. Один их них смог позвонить в полицию. Пока правоохранители были в дороге, «черный лесоруб» расправился с собой.

По данным канала, разбираться с незаконной вырубкой древесины к лесорубу поехали пятеро сотрудников лесничества. Злоумышленник открыл по ним огонь. В результате трое из лесничих получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Среди них заместитель директора лесничества Алексей А., лесник Виктор Ч. и водитель Геннадий Б.

Ранее сообщалось, что 63-летний житель деревни Усохи занимался незаконным промыслом в лесу на границе с Брянской областью, когда его заметили пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули студенческие протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      В Госдуму внесли проект закона о праве увольнения многодетных военных

      Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение

      Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации из Голландии

      Екатерина Андреева вышла в свет с сумкой почти за 3 миллиона рублей

      В МИД России раскрыли подробности переговоров с новыми властями Сирии

      В Евросоюзе назвали условия отказа от российского газа

      Ида Галич объявила о беременности

      В России оценили возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС

      Россиян предупредили о риске подорожания популярного напитка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше