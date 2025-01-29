Двое российских лесников спаслись после захвата в заложники «черным лесорубом»

РЕН ТВ: лесоруб расстрелял троих лесничих и приковал наручниками двоих

Двое лесников спаслись после захвата в заложники «черным лесорубом» в Калужской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, речь идет об инженере и леснике. Злоумышленник взял их в заложники и приковал наручниками в доме. Один их них смог позвонить в полицию. Пока правоохранители были в дороге, «черный лесоруб» расправился с собой.

По данным канала, разбираться с незаконной вырубкой древесины к лесорубу поехали пятеро сотрудников лесничества. Злоумышленник открыл по ним огонь. В результате трое из лесничих получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Среди них заместитель директора лесничества Алексей А., лесник Виктор Ч. и водитель Геннадий Б.

Ранее сообщалось, что 63-летний житель деревни Усохи занимался незаконным промыслом в лесу на границе с Брянской областью, когда его заметили пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества.