Восстановлена картина расправы браконьера над российскими лесниками

Браконьер взял в заложники трех калужских лесников, а затем застрелил их

Начало событий в новости Раскрыты подробности расправы над тремя лесничими в российском регионе

Занимавшийся незаконной рубкой леса в Калужской области 63-летний браконьер взял в заложники трех лесников, а затем расправился с ними. Восстановленную картину преступления сообщил Telegram-канал SHOT.

Житель деревни Усохи занимался незаконным промыслом в лесу на границе с Брянской областью, когда его заметили пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества. При задержании черный лесоруб захватил их, двоих приковал в доме наручниками к батарее, уточняет РЕН ТВ. Один из них сумел воспользоваться телефоном и вызвать полицию.

Трое их коллег получили огнестрельные ранения — тела нашли в сгоревшем служебном автомобиле. Расправившись с ними черный лесоруб совершил суицид.

Ранее его подозревали в незаконной торговле оружием. В 2011 году силовики нашли у него крупный арсенал. Дома он хранил пулемет Дегтярева, обрез винтовки Мосина, автомат ППШ, два пистолета, 100 снарядов и семь мин. Мужчина был неоднократно судим за хулиганство, угрозы, хранение оружия.

Возбуждено уголовное дело.

