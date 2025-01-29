Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:32, 29 января 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело после обнаружения четырех тел в российском регионе

СК возбудил дело после обнаружения тел четырех мужчин в Калужской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения четырех тел в деревне Усохи Куйбышевского района Калужской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На телах жертв имеются огнестрельные ранения. В настоящее время их осматривают члены следственно-оперативной группы. В ходе расследования будут выясняются все обстоятельства произошедшего.

В калужской прокуратуре уточнили, что 29 января в дежурную часть МВД поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на дороге. После тушения в салоне были найдены три тела. Жертвами оказались сотрудники «Куйбышевского лесничества», которые выехали к месту незаконной рубки леса. С ними расправился черный лесоруб, а затем поджег служебный автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Раскрыты подробности расправы над тремя лесничими в российском регионе
      Последние новости

      США приостановили военную поддержку Украины

      Работающим весь день за компьютером людям дали советы по профилактике частой проблемы

      Российская модель вышла на подиум на Неделе моды в Париже

      Украина освободила около семи тысяч заключенных для службы в ВСУ

      Раскрыты подробности расправы над тремя лесничими в российском регионе

      В России высказались о последствиях отключения еще 15 банков от SWIFT

      Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию

      Комики станут тренерами на матче звезд КХЛ

      Генпрокуратура подала иск к главной гордости Чубайса во главе «Роснано»

      Появились новые подробности о боях с ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше