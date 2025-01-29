Следователи возбудили дело после обнаружения четырех тел в российском регионе

СК возбудил дело после обнаружения тел четырех мужчин в Калужской области

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения четырех тел в деревне Усохи Куйбышевского района Калужской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На телах жертв имеются огнестрельные ранения. В настоящее время их осматривают члены следственно-оперативной группы. В ходе расследования будут выясняются все обстоятельства произошедшего.

В калужской прокуратуре уточнили, что 29 января в дежурную часть МВД поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на дороге. После тушения в салоне были найдены три тела. Жертвами оказались сотрудники «Куйбышевского лесничества», которые выехали к месту незаконной рубки леса. С ними расправился черный лесоруб, а затем поджег служебный автомобиль.