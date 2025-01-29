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13:47, 29 января 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы над тремя лесничими в российском регионе

Застреливший троих лесничих в Калужской области сжег их в служебном автомобиле
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи возбудили дело после обнаружения четырех тел в российском регионе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Расправившийся с тремя лесничими в Калужской области злоумышленник сжег их в служебном автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По предварительной информации, 29 января правоохранители получили сообщение о том, что у деревни Усохи в автомобиле «Газель» произошло возгорание. Во время тушения пожара в машине обнаружили три тела с насильственными признаками. Оперативники предварительно установили, что накануне сотрудники «Куйбышевского лесничества» выявили незаконную рубку леса, и чтобы установить все обстоятельства произошедшего, они сели в служебный автомобиль «Газель» и выехали в деревню Усохи. Силовики предполагают, что подозреваемый в незаконной рубке — местный житель. Он расправился с тремя сотрудниками лесничества, а потом поджог их в автомобиле.

Прокурор области Константин Жиляков лично координирует работу правоохранительных органов по факту этого преступления.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения четырех тел в деревне Усохи Куйбышевского района Калужской области. На телах жертв имеются огнестрельные ранения. В настоящее время их осматривают члены следственно-оперативной группы.

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