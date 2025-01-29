Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:44, 29 января 2025Экономика

Генпрокуратура подала иск к главной гордости Чубайса во главе «Роснано»

Генпрокуратура России подала иск к первому единорогу «Роснано» MCD Technologies
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Генеральной прокуратуры России в отношении компании MCD Technologies, зарегистрированной в Люксембурге. Об этом со ссылкой на данные судебной картотеки пишет РБК.

В рамках иска в качестве иных лиц ведомство просит привлечь суд по интеллектуальным правам. Суть претензий не раскрывается, однако в прошлых исках, составленных по такой же форме, Генпрокуратура нередко требует обратить активы в пользу государства из-за нарушений в процессе приватизации предприятий в 1990-е годы.

Компания является главной гордостью госкорпорации «Роснано» в то время, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, ныне покинувший страну. Она запатентовала технологию синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) в 2012-2013 годах, и сейчас является мировым лидером по их производству. Главной торговой маркой MCD Technologies стала OCSiAl, пилотная установка синтеза Graphetron 1.0 была создана в технопарке новосибирского Академгородка.

В 2014 году «Роснано» инвестировало в проект 20 миллионов долларов и купило евробонды еще на 40 миллионов. Спустя пять лет компания получила статус «единорога», то есть ее рыночная стоимость превысила миллиард долларов. Хотя к такой оценке возникали вопросы, так как к ней привела покупка 0,5 процента акций за пять миллионов долларов одним инвестором.

Материалы по теме:
Ай нано «Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Ай нано«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
27 января 2021
«Это хуже, чем пилить сук, на котором сидишь» Почему ЦБ не станет замораживать вклады россиян?
«Это хуже, чем пилить сук, на котором сидишь»Почему ЦБ не станет замораживать вклады россиян?
13 января 2025

Осенью 2024 года ведомство совместно с Минобрнауки подало иск к MCD Technologies уже подавало иск в отношении компании. Тогда министерство объяснил, что речь идет о восстановлении нарушенных прав Российской Федерации. До этого, в 2022 году, источники сообщали, что «Роснано» уже после ухода из нее Чубайса обращалась в правоохранительные органы для предотвращения возможного вывода мощностей OCSiAl из России.

Осенью прошлого года «Роснано» предупредило о возможном банкротстве и отсутствии средств на выплаты по облигациям. В правительстве обсуждали даже вопрос ликвидации корпорации, но в конечном итоге ее было решено сохранить, а с владельцами облигаций договорились.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США приостановили военную поддержку Украины

      Работающим весь день за компьютером людям дали советы по профилактике частой проблемы

      Российская модель вышла на подиум на Неделе моды в Париже

      Украина освободила около семи тысяч заключенных для службы в ВСУ

      Раскрыты подробности расправы над тремя лесничими в российском регионе

      В России высказались о последствиях отключения еще 15 банков от SWIFT

      Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию

      Комики станут тренерами на матче звезд КХЛ

      Генпрокуратура подала иск к главной гордости Чубайса во главе «Роснано»

      Появились новые подробности о боях с ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше