Генпрокуратура подала иск к главной гордости Чубайса во главе «Роснано»

Генпрокуратура России подала иск к первому единорогу «Роснано» MCD Technologies

В арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Генеральной прокуратуры России в отношении компании MCD Technologies, зарегистрированной в Люксембурге. Об этом со ссылкой на данные судебной картотеки пишет РБК.

В рамках иска в качестве иных лиц ведомство просит привлечь суд по интеллектуальным правам. Суть претензий не раскрывается, однако в прошлых исках, составленных по такой же форме, Генпрокуратура нередко требует обратить активы в пользу государства из-за нарушений в процессе приватизации предприятий в 1990-е годы.

Компания является главной гордостью госкорпорации «Роснано» в то время, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, ныне покинувший страну. Она запатентовала технологию синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) в 2012-2013 годах, и сейчас является мировым лидером по их производству. Главной торговой маркой MCD Technologies стала OCSiAl, пилотная установка синтеза Graphetron 1.0 была создана в технопарке новосибирского Академгородка.

В 2014 году «Роснано» инвестировало в проект 20 миллионов долларов и купило евробонды еще на 40 миллионов. Спустя пять лет компания получила статус «единорога», то есть ее рыночная стоимость превысила миллиард долларов. Хотя к такой оценке возникали вопросы, так как к ней привела покупка 0,5 процента акций за пять миллионов долларов одним инвестором.

Осенью 2024 года ведомство совместно с Минобрнауки подало иск к MCD Technologies уже подавало иск в отношении компании. Тогда министерство объяснил, что речь идет о восстановлении нарушенных прав Российской Федерации. До этого, в 2022 году, источники сообщали, что «Роснано» уже после ухода из нее Чубайса обращалась в правоохранительные органы для предотвращения возможного вывода мощностей OCSiAl из России.

Осенью прошлого года «Роснано» предупредило о возможном банкротстве и отсутствии средств на выплаты по облигациям. В правительстве обсуждали даже вопрос ликвидации корпорации, но в конечном итоге ее было решено сохранить, а с владельцами облигаций договорились.